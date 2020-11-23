Когда откроют Русский мост: информация от правительства Приморья

Третьи сутки из-за закрытия Русского моста на остров люди добираются на паромах Фото: Сергей БАЛАНОВ

25 ноября планируется открыть движение по Русскому мосту во Владивостоке. Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, специалисты предполагают, что к этой дате ванты моста уже полностью очистятся от льда, падающего на проезжую часть и представляющего опасность для участников движения.

Лед сбивают с вант с помощью пожарных автомобилей, использующих для этой цели горячую воду. Сегодня дорожники и пожарные работают на стороне, ведущей с Чуркина в центр города.

На остров Русский и с него на материк люди уже третьи сутки добираются на паромах. Как сообщили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, паром «Босфор Восточный» вместимостью 260 пассажиров и 21 легковая машина ходит по маршруту «Причал № 30 — (Владивосток) — Причал на Поспелова (остров Русский).

«Паром ходит с 7 часов до поздней ночи, всего за двое суток 21 и 22 ноября перевезено 3517 пассажиров и 501 автомобиль», — уточняют сотрудники ведомства.

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