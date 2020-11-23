Тайфун в Приморье вызвал рост обращений в травмпункты

Посетители травмпунктов во Владивостоке и Артеме в последние дни жаловались в основном на ушибы при падении Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние 4 дня во Владивостоке и Артеме в травмпункты городов обратились 663 человека.

Рост посещений медучреждений был вызван травмами, полученными жителями краевого центра из-за гололеда после ледяного дождя. В основном пострадавшие люди получили ушибы и переломы.

Как сообщает пресс-служба правительства края, в первый день прохождения тайфуна медработники в основном фиксировали обращения по поводу травм, вызванных падением веток. С пятницы число пациентов стало увеличиваться - большей частью люди жаловались на переломы конечностей и ушибы головы, полученные при падении на скользкой дороге.

Восемь человек обратились в отделение челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2 с ушибами и ранами мягких тканей лица, вызванных падениями.

Максимум обращений пришелся на воскресенье: травмпункты Владивостока и Артема приняли 186 травмированных человек. Жаловались в основном на ушибы конечностей при падении.

По данным министерства здравоохранения Приморья, у всех граждан, обратившихся за четыре дня, зафиксированы травмы легкой и средней степени тяжести. Всем оказана первая медицинская помощь и выписаны рекомендации для амбулаторного лечения.

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