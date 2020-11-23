Еду, воду и газовые баллоны раздают горожанам во Владивостоке

Жители Владивостока, оставшиеся без света, воды и отопления, могут получить горячее питание в полевых кухнях
Фото: Милана СОКОЛ
Сегодня, 23 ноября, в Первомайском районе Владивостока начали работу 12 полевых кухонь, где попавшие из-за тайфуна в сложные жизненные обстоятельства жители города могут получить горячее питание, питьевую воду и газовые баллоны.
По данным оперативного штаба Владивостока, о работе пунктов питания горожан оповещают с помощью мессенджеров, социальных сетей и громкоговорителей. Кроме того, представители управляющих компаний развешивают на дверях подъездов объявления.
Представители компаний, поставляющих в полевые кухни питание, отмечают, что за горячей едой и чаем горожане приходят в течение всего дня.
— Вчера наша полевая кухня на Калинина, 116 работала до 20 часов. Люди могут поесть здесь или взять еду с собой. Для них мы приготовили гречневую кашу с тушенкой, чай и печенье с маслом, — — рассказала представитель компании «Флагман».
Адреса пунктов питания:
Зои Космодемьянской, 16;
Калинина, 230;
Калинина, 116;
Окатовая, 10;
Окатовая, 28;
Каштановая, 11;
Полярная, 1;
Фастовская, 20;
Харьковская, 7;
Черемуховая, 7;
Борисенко, 16;
Калинина, 277
Также две точки бесплатного питания работают на Русском острове: в поселках Поспелово и Экипажном.
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