Еду, воду и газовые баллоны раздают горожанам во Владивостоке

Жители Владивостока, оставшиеся без света, воды и отопления, могут получить горячее питание в полевых кухнях Фото: Милана СОКОЛ

Сегодня, 23 ноября, в Первомайском районе Владивостока начали работу 12 полевых кухонь, где попавшие из-за тайфуна в сложные жизненные обстоятельства жители города могут получить горячее питание, питьевую воду и газовые баллоны.

По данным оперативного штаба Владивостока, о работе пунктов питания горожан оповещают с помощью мессенджеров, социальных сетей и громкоговорителей. Кроме того, представители управляющих компаний развешивают на дверях подъездов объявления.

Представители компаний, поставляющих в полевые кухни питание, отмечают, что за горячей едой и чаем горожане приходят в течение всего дня.

— Вчера наша полевая кухня на Калинина, 116 работала до 20 часов. Люди могут поесть здесь или взять еду с собой. Для них мы приготовили гречневую кашу с тушенкой, чай и печенье с маслом, — — рассказала представитель компании «Флагман».

Адреса пунктов питания:

Зои Космодемьянской, 16;

Калинина, 230;

Калинина, 116;

Окатовая, 10;

Окатовая, 28;

Каштановая, 11;

Полярная, 1;

Фастовская, 20;

Харьковская, 7;

Черемуховая, 7;

Борисенко, 16;

Калинина, 277

Также две точки бесплатного питания работают на Русском острове: в поселках Поспелово и Экипажном.

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