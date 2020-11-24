Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Селфи с валежником: во Владивостоке прежде чем убрать упавшее дерево, его нужно сфотографировать

Мэрия Владивостока разрешила горожанам самим избавляться от сломанной циклоном растительности
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Жители Владивостока могут самостоятельно убирать деревья, представляющие опасность жизни и здоровью. Фото: Константин Михайлов

Жители Владивостока могут самостоятельно убирать деревья, представляющие опасность жизни и здоровью. Фото: Константин Михайлов

Мэрия Владивостока разрешила жителям города самостоятельно убирать деревья и ветви, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья или создают аварийно-опасные ситуации.

Но прежде чем оттащить опасный объект в сторону, представители управления охраны окружающей среды просят горожан сфотографировать аварийное дерево и отправить фотофакт на электронную почту управления priroda@vlc.ru. В послании нужно указать адрес, где находилось дерево.

Если дерево или ветка упали на какие-либо провода, специалисты настоятельно просят людей не пытаться убирать такие деревья самостоятельно. Лучше обратиться в диспетчерскую ВПЭС по телефону 236-27-73 или в ЕДСС (единая диспетчерская служба) по телефону 2222-333.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП и не прикасаться к оборванным проводам! Сообщить о повреждениях жители могут по следующим телефонам:

236-27-73 – диспетчерская ВПЭС

241-18-25 – диспетчерская по уличному освещению

8 800 100 03 97 – диспетчерская ДРСК

2222-333 – Единая диспетчерская г. Владивостока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14