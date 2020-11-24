Селфи с валежником: во Владивостоке прежде чем убрать упавшее дерево, его нужно сфотографировать

Жители Владивостока могут самостоятельно убирать деревья, представляющие опасность жизни и здоровью. Фото: Константин Михайлов

Мэрия Владивостока разрешила жителям города самостоятельно убирать деревья и ветви, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья или создают аварийно-опасные ситуации.

Но прежде чем оттащить опасный объект в сторону, представители управления охраны окружающей среды просят горожан сфотографировать аварийное дерево и отправить фотофакт на электронную почту управления priroda@vlc.ru. В послании нужно указать адрес, где находилось дерево.

Если дерево или ветка упали на какие-либо провода, специалисты настоятельно просят людей не пытаться убирать такие деревья самостоятельно. Лучше обратиться в диспетчерскую ВПЭС по телефону 236-27-73 или в ЕДСС (единая диспетчерская служба) по телефону 2222-333.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП и не прикасаться к оборванным проводам! Сообщить о повреждениях жители могут по следующим телефонам:

236-27-73 – диспетчерская ВПЭС

241-18-25 – диспетчерская по уличному освещению

8 800 100 03 97 – диспетчерская ДРСК

2222-333 – Единая диспетчерская г. Владивостока.

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