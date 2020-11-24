Почти 2 тысячи жителей Приморья посетили «полевые кухни» на базе офисов Сбербанка

За день питание и напитки получили 1350 человек во Владивостоке и 500 в Артеме. Фото: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Во Владивостоке и Артеме продолжают работать «полевые кухни» для жителей районов, где из-за обледенения проводов в домах нет электричества и отопления. Точки питания развернуты при поддержке ТОФ, 11-й Армии и городских Администраций. За 23 октября горячее питание и напитки получили 1350 человек во Владивостоке и 500 в Артеме, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

24 ноября «полевые кухни» будут работать в Артеме по адресу улица Фрунзе, 49 и Владивостоке по адресам улица Луговая, 18, улица Черемуховая, 7, улица Борисенко, 16 и на Калинина, 277.

В наиболее пострадавшем районе города (Первомайском) Сбербанк запустил передвижной пункт кассовых операций, который работает по адресу Калинина, 277. С 24 ноября еще один такой «офис на колесах» начал обслуживание клиентов по улице Черемуховая, 7. Там клиенты смогут пополнить счет или карту, снять наличные со счета или карты, провести платежи ЖКХ или по кредиту, сделать переводы. Режим работы мобильных офисов с 9:30 до 16:00 В офисах банка клиентам предлагают зарядить свои мобильные телефоны и другие гаджеты, если с собой нет зарядного устройства – сотрудники банка предложат воспользоваться из имеющихся в наличии.

Сбербанк принимает все меры для того, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов. В том числе банк в плановом режиме обеспечивает наличие наличных денежных средств в размере, соответствующем спросу населения, а также готов оперативно обеспечить потребности жителей края в наличных средствах в любом объеме в случае повышения спроса.

В связи с погодными условиями и нестабильной работой электроэнергии и связи банк рекомендует уточнять актуальный график работы офисов и устройств самообслуживания на сайте банка, в Сбербанк Онлайн или по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900; 8 800 555-55-50 (звонки бесплатны).

24х7 всем клиентам услуги банка доступны дистанционно в Сбербанк Онлайн без визита в офис. Клиенты в режиме онлайн могут переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять и погашать кредиты (в том числе и досрочно), проверять баланс, открывать и пополнять вклады, открывать дебетовые и кредитные карты и пользоваться ими сразу, не получая пластика, устанавливать и менять пин-код, подать заявку на ипотеку и сопровождать уже взятый ипотечный кредит, обменивать валюту и многое другое.

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