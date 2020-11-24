Да будет свет! Названы сроки подачи электричества в некоторые районы Приморья

Сейчас во Владивостоке без света остаются почти 62 тысячи жителей. Фото: пресс-служба ДРСК

На заседании регионального оперштаба 24 ноября были названы сроки возвращения света в дома жителей отдельных территорий Приморья.

Сегодня энергетики собираются подключить линию Владивосток – Зеленый Угол, что должно существенно повысить надежность энергообеспечения города. Сейчас во Владивостоке без света остаются почти 62 тысячи жителей.

Электроэнергия возвращается в дома острова Русский. На остров доставили дизель-генератор и удалось подключить поселки Канал и Подножье. Сегодня освещение вернется в поселок Экипажный. К концу дня электричество появится в 70% домов острова.

Восстановлено электроснабжение части пригорода Владивостока, где проживает более 12 тысяч жителей в районах Трудового, Углового и Весенней.

О сроках возвращения электричества в дома на Чуркине, пока не сообщалось.

В Артеме, где отключены около 25 тысяч жителей, за сутки свет вернулся почти во все детские сады и школы. В ближайшие два дня в муниципалитете планируют подключить все многоквартирные дома. Уже сейчас существенная часть сил направлена на возвращение электричества в частный сектор.

В восстановительных работах задействованы более 300 человек и 70 единиц техники, дополнительно на помощь прибыли 100 военнослужащих Пятой армии вооруженных сил России.

Минувшей ночью были подключены более 3 тысяч жителей поселков Раздольное, Соловей-Ключ, села Вольно-Надеждинское Надеждинского района, поселка Реттиховка Черниговского района, села Воскресенка Спасского района, село Новосысоевка Яковлевского района, поселка Шкотово и города Большой Камень.

Всего с начала аварийно-восстановительных работ электроснабжение было восстановлено более чем у 100 тысяч человек.

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