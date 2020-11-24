Во Владивостоке сотрудник охранного агентства обокрал охраняемый объект

Сотрудник охранного агентства из Владивостока получил 2 года условно за кражу в бизнес-центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор сотруднику охранного агентства, обвиняемому по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба».

Установлено, что в октябре прошлого года сотрудник агентства, охранявший бизнес-центр во Владивостоке, обманул уборщицу. Мужчина сказал работнице, что в здании срабатывает сигнализации и, под предлогом проверки, взял связку ключей от кабинетов. Ночью он открыл одной из помещений и украл из сейфа 30 тысяч рублей.

Посчитав, что его действия никто не заметил, в феврале уже этого года, охранник вновь проник в тот же кабинет и унес 5,5 тысяч рублей. Однако на этот раз действия преступника были зафиксированы заранее установленными камерами видеонаблюдения.

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края, в ходе судебного разбирательства обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему наказание — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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