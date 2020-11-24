Приморцам простят долги

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Приближается 1 декабря 2020 года – предельный срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год. Жителям Приморья, которые уплатят сумму налогов в установленные сроки, спишут накопившуюся пеню за предыдущие годы. Стоит учесть, что условия списания задолженности по накопившимся пеням будут отличаться, в зависимости от подведомственности налогов.

Например, при уплате региональных налогов, согласно Закону Приморского края от 5 ноября 2020 года № 912-КЗ, гражданам спишут сумму пеней, начисленную до 1 января 2017 года. К таким налогам относится транспортный налог.

А вот владельцам имущества (квартиры, земли) на территории Владивостока, согласно муниципальному правовому акту от 3 ноября 2020 года № 170-МПА, налоговые органы смогут списать всю сумму пеней.

Для использования такой возможности в обоих случаях гражданину необходимо оплатить свой основной долг до 1 декабря 2020 года. Сделать это можно любым удобным способом:

- через платежные терминалы;

- приложение мобильного банка;

- портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru),

- электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица»;

- сервис «Единый налоговый платёж».

Если гражданин не получил налоговое уведомление письмом на бумаге, то стоит вспомнить о наличии «Личного кабинета». Владельцам доступа к сервису такие уведомления приходят исключительно в электронном виде.

Если же налоговое уведомление не поступило вовсе, то необходимо проверить свою задолженность по налогам. При сумме к уплате менее 100 рублей налоговое уведомление не направляется. Долг переносится на следующий налоговый период, пока не составит более 100 рублей.

Если налоговое уведомление не поступило без оснований, в полученном платёжном документе указана неверная сумма к уплате, а также при возникновении иных проблем стоит обратиться с вопросом в налоговые органы через «Личный кабинет налогоплательщика», сайт www.nalog.ru, или же по номеру «Единого контакт-центра ФНС России» 8-800-222-22-22.