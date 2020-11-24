«Спецотряд» морпехов вышел на борьбу со льдом во Владивостоке

На улице Луговой во Владивостоке к уборке снега присоединились морские пехотинцы Фото: Администрация Владивостока

100 морских пехотинцев присоединились к уборке снега на тротуарах, а также уборке упавших веток и деревьев во Владивостоке. Первым объектом «спецотряда» морпехов стали тротуары, виадуки и лестницы улицы Луговой.

«Они также производят распил упавших веток и деревьев», — уточнили представители оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, развернутом при муниципальной дорожной службе «Содержание городских территорий».

Также с раннего утра в расчистке дорог и пешеходных зон, вывозе снега, обработке участков противогололедными материалами, распиле упавших веток и деревьев задействовано было 160 единиц техники и 457 сотрудников муниципальной дорожной службы, МЧС, представителей военного ведомства, лесничества и волонтеров.

Сегодня работы по очистке улиц ведутся на Новожилова, Кирова, Можайской, Университетском проспекте, Енисейской, Чкалова, Вострецова, Калинина, Алеутской, Харьковской, Океанском проспекте, Партизанском проспекте, Светланской, Суханова, Партизанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока, Некрасовской, Окатовой, Днепровской, Камской, Снеговой, Гоголя, Черемуховой, Надибаидзе, Зои Космодемьянской, Приморской, Шилкинской и других улицах города.

Городские службы продолжают обработку сложных участков дорог Владивостоке противогололедными материалами и вывоз снега с прибордюрной полосы.

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