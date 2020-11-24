Временно перекрыто движение на участке трассы Седанка-Патрокл во Владивостоке

На трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке временно введено ограничение движения Фото: Елена АСТАФУРОВА

На трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке временно введено ограничение движения автотранспорта. Об этом сообщили представители ГИБДД. Объездную городскую трассу закрыли на участке от Дальхимпрома по направлению к Русскому острову. Ограничение действует и в обратном направлении от Фадеева до Дальхимпрома.

Как говорится в сообщении, на этот раз дорогу закрыли не из-за обледенения — сейчас на этом участке трудятся ремонтники, которые занимаются оперативным восстановлением электросетей, пострадавших от ледяного дождя.

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