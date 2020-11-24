Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о падении бетонной плиты на машину

Чудом уцелевший житель Владивостока рядом с разбитым авто. Фото: личный аккаунт владельца машины

Прокуратура Ленинского района Владивостока провела проверку нашумевшей истории с падением на автомобиль 19 ноября плиты перекрытия железобетонной шахты.

Напомним, плита рухнула на машину марки «Nissan X-Trail» с крыши дома № 34 на улице Нейбута. Транспортное средство было просто уничтожено.

Было установлено, что на входе в железобетонную шахту были закреплены кабельные линии Интернет-провайдеров. Под тяжестью обледеневших во время циклона проводов и воздействием сильного ветра боковые стены шахты сложились, как карточный домик. Тяжелая бетонная плита сместилась и рухнула с крыши.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре района, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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