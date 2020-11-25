Жительница Артема стала жертвой насильника с кастетом

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Полицейские Артема задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении изнасилования под угрозой физической расправы.

Как удалось выяснить, о преступлении в полицию рано утром сообщила сама 33-летняя пострадавшая. Она рассказала, что вечером после работы встретилась со своим давним знакомым, с которым давно не виделась.

После поездок по городу на его машине, мужчина завез ее в безлюдное место, где неожиданно потребовал вступить с ним в интимную связь. Когда женщина отказалась и попыталась выйти из авто, преступник надел на руку кастет и стал высказывать угрозы расправы.

С помощью физической силы и угроз он изнасиловал женщину, выкинул ее из машины и уехал в неизвестном направлении. Когда пострадавшая обратилась в полицию и сообщила приметы подозреваемого, нападавший вскоре был задержан.

Стало известно, что ранее он неоднократно был судим за различные преступления. Жертва насильника была направлена в медицинское учреждение для прохождения необходимых экспертиз, а по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера проводится проверка. За содеянное мужчине грозит новый длительный срок.

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