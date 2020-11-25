Вор-домушник обчистил во Владивостоке несколько жилищ

Во Владивостоке полицией задержан вор-домушник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции №1 Ленинского района Владивостока с заявлением о том, что в ее частный дом незаконно проникли неизвестные лица, обратилась 58-летняя женщина.

Она рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила открытыми ворота во двор, а на одном из окон снята москитная сетка и окно открыто нараспашку.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынес из дома около 95 тысяч рублей, телевизор и ноутбук. Кроме того, пропали драгоценности: золотые подвески, цепочки, серьги с бриллиантами, кольца, браслеты. Общая стоимость украденного превысила 770 тысяч рублей.

В течение месяца сотрудники полиции зафиксировали еще три аналогичных преступления. Вор действовал по одной схеме: с помощью инструментов «отжимал» оконную раму или разбивал стекло, забравшись в помещение, похищал ценные вещи. Во всех эпизодах ущерб оценивается как крупный.

Оперуполномоченные уголовного розыска проверили ломбарды и другие места скупки имущества, провели анализ лиц, сдававших вещи. В результате удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель Владивостока.

Мужчина был задержан. В процессе допроса он сознался в совершении еще трех преступлений.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере". Вору-домушнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Избрана мера пресечения - заключение под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

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