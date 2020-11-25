Полиция Владивостока ищет водителя «мерса», обрулившего пробку по тротуару

Скриншот видео: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Полиция столицы Приморья начала проверку информации, появившейся в СМИ и социальных сетях, об инциденте с участием водителя Mercedes-Benz.

На появившейся во Всемирной паутине видеозаписи молодой человек, управляя машиной, грубо нарушил Правила дорожного движения — автомобиль объехал дорожную пробку по тротуару.

Как сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, сейчас инспекторы ДПС устанавливают личность нарушителя.

Очевидцев, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, или граждан, располагающих видеозаписями инцидента, полицейские просят обратиться в дежурную часть полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Владивостоку: 8 (432) 249 09 21; 8 (423) 249 08 56.

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