Величину прожиточного минимума для пенсионеров Приморья установили в 12119 рублей

В Приморье более 72 тысяч пенсионеров имеют право на социальную доплату к пенсии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Заксобрания Приморья в трех чтениях приняли проект закона «О внесении изменения в статью 1 местного Закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год».

Документ устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в размере 12119 рублей. Это на 1344 рубля выше, чем в этом году и на 617 рублей больше величины, которую собирались установить на 2021 год ранее.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко пояснила, что законопроект определяет величину прожиточного минимума пенсионера в Приморье для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом «О государственной социальной помощи». Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума, закрепленной краевым законом.

Предполагаемая численность получателей-пенсионеров, имеющих право на социальную доплату к пенсии в 2021 году, в Приморье составляет 72514 человек. Размер доплаты на одного получателя — 3718 рублей.

Общая сумма расходов на выплату региональной социальной доплаты к пенсии в следующем году — 3,28 миллиона рублей, в том числе расходы краевого бюджета — 433,6 миллиона рублей. Доставка также осуществляется за счет средств краевого бюджета, на эти цели запланировано 45,3 миллиона рублей.

Кроме того, для неработающих пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума установлена единовременная выплата из средств краевого бюджета в размере 6 тысяч рублей

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