Во Владивостоке собираются построить мусоросжигательный завод

Проект постройки мусоросжигательного завода во Владивостоке инвестор и власти края планируют с применением механизмов ГЧП Фото: Милана СОКОЛ

Мусоросжигательный завод планируют возвести во Владивостоке. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства Приморья. Реализовать проект инвестор и власти края собираются с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Сообщается, что реконструкцией мусоросжигательного завода на улице Бородинская займется компания из Хабаровска ООО УК «ЭкоЛайф ДВ» при участии иностранных партнеров — компаний WELLE Environmental Group из Китая и EUWELLE GmbH из Германии.

Инвестор готов вложить в развитие инициативы около 12 миллиардов рублей. Предполагается, что более 60 человек получат работу на новом предприятии. Сейчас инвестор совместно с правительством Приморья находится на стадии доработки концессионного соглашения.

По словам гендиректора ООО УК «ЭкоЛайф ДВ» Олега Безгодова, особое внимание при реализации проекта уделят экологической безопасности предприятия. При сжигании мусора будут использовать инновационное оборудование японской компании EBARA, которое обеспечит полное уничтожение отходов, гарантирует чистоту золы. А выхлопные газы намерены очищать при помощи технологии от швейцарской компании ELEX.

Приступить к развитию проекта удалось после обращения инвестора к Губернатору Олегу Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Сроки и условия реализации проекта по строительству мусоросжигательного завода во Владивостоке будут известны после окончания всех технических процедур, — сообщил директор Инвестиционного агентства Приморского края Игорь Трофимов.

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