Трамваи Владивостока снова в работе

Трамваи Владивостока вышли на линию. Фото: Павел Дорофеев (архив "КП")

Сегодня, 25 ноября, во Владивостоке полностью восстановлено движение трамваев. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 6 часов утра на линию вышло 10 вагонов.

Трамваи в краевом центре прекратили работу 19 ноября из-за аварийного отключения электроэнергии, кроме того, ледяной дождь привел к обрывам контактной сети.

«Сотрудники трамвайного депо все минувшие дни активно восстанавливали работу всего путевого хозяйства, пилили и убирали упавшие на контактный провод деревья и ветки, восстанавливали всю контактную сеть, очищали от снега и льда рельсы. Как только район был подключен к энергоснабжению — провели испытания, а 25 ноября запустили трамваи по обычному рабочему графику, — сообщили представители ОАО «Электрический транспорт».

Ведется восстановление троллейбусной контактной сети Владивостока. Фуникулер и электробусы свою работу не останавливали.

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