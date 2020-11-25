Во Владивостоке перекрыто движение по улице Светланской

Движение машин и пешеходов на участке улицы Светланской под Золотым мостом закрыто Фото: Правительство Приморского края

Лед, падающий на проезжую часть улицы с вант Золотого моста, на неопределенное время остановил движение транспорта и пешеходов. Ограничения движения введены на улице Светланской от поворота на улицу Лазо до остановки ДВГТУ, а также по Корабельной набережной от улицы Петра Великого.

Сейчас на этих участках выставлены посты ГИБДД и полиции.

Ограничения ориентировочно введены до 17 часов.

Закрытые для движения участки улиц во Владивостоке Фото: Яндекс.Карты

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