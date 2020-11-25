В Приморье запретили продавать икру и рыбу вдоль дорог

Во время путины в местах общего пользования ведется активная торговля тихоокеанскими лососями и икрой. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморского края

В Приморье установили административную ответственность за продажу рыбы и морепродуктов вне торговых объектов. Проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» во втором и третьем чтениях приняли депутаты Законодательного собрания края.

С законодательной инициативой выступил Амурский бассейновый природоохранный прокурор. По информации ведомства продажа рыбопродукции вдоль автомобильных дорог и в других неустановленных для этих целей местах приобрела в Приморье массовый характер. Факты торговли тихоокеанскими лососями и икрой лососевых пород рыб без документов, подтверждающих законность их добычи, отмечены на территории Хасанского, Надеждинского, Ольгинского, Лазовского, Тернейского районов, Дальнегорского городского округа.

Штрафы за продажу рыбы и продукции из водных биологических ресурсов, продукции рыбоводства вне торговых объектов для граждан составят от 3 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 15 до 25 тысяч рублей, юридических лиц — от 30 до 45 тысяч рублей.

Административная ответственность установлена также за организацию такой деятельности и за повторное нарушение.

Как и ранее, разрешается торговать рыбной продукцией на розничных рынках, ярмарках, выставках, в форме развозной и разносной торговли, а также с использованием автоматов.

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