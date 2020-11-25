Энергетики завершают работы в распределительных сетях в отдельных населенных пунктах

Энергетики заканчивают аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях в населенных пунктах Приморского края. Работы по ремонту линий электропередачи завершаются в сёлах Лубянка, Орловка, Тигровое Михайловского района. До завершения восстановительных работ жители этих населенных пунктов будут получать электроэнергию от генераторных установок.

В течение минувшей ночи были подключены потребители в Большом Камне, Шкотово, селе Синий Гай, Дмитриевке, Новосысоевке, Варфоломеевке, Речице, Даниловке, Каленовке.

После прохождения ледяного дождя распределительные сети 0,4/6/10 кВ в сельских населенных пунктах сильно пострадали. Сотни километров линий покрыты ледяной коркой, на многих участках были оборваны провода, повалены опоры.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.