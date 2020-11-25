Возобновили работу все зоны самообслуживания Сбербанка в Приморском крае

В Приморском крае возобновили свою работу все зоны самообслуживания Сбербанка, где доступны банкоматы с наличными средствами и терминалы для оплаты. Электроэнергия постепенно возвращается в обесточенные районы Владивостока. Теперь получить банковские услуги и консультации вновь можно в офисе банка по адресу ул. Черемуховая, 7. А на ул. Калинина, 277 во Владивостоке продолжает работать мобильный офис, где клиенты могут пополнить счет или карту, снять наличные со счета или карты, провести платежи ЖКХ или по кредиту, сделать переводы. Наибольшим спросом горожан пользуются такие операции как снятие наличных и оплата коммунальных платежей.

Кроме того, с 22 ноября ежедневно у офисов Сбера работали «полевые кухни», организованные при поддержке Тихоокеанского флота, 11-й Армии и городских администраций. Пока без электричества оставались целые районы, горячее питание получили около 9 тысяч человек в наиболее пострадавших от стихии точках по адресам г. Владивосток ул. Луговая, 18, ул. Борисенко, 16, ул. Калинина, 277, ул. Черемуховая, 7, в г. Артеме по ул. Фрунзе, 49, а также в п. Трудовое по адресу ул. Лермонтова, 75 (ст. Угольная).

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Сбербанк, конечно, не мог оказаться в стороне от этого чрезвычайного происшествия. Мы оперативно вывели дополнительные офисы для бесперебойного обслуживания наших клиентов, постоянно контролировали банкоматы и загружали их денежной наличностью, потому что во время без электричества она оказалась особенно необходима жителям пострадавших районов во Владивостоке и Артёме. А кроме того, офисы Сбера стали местом, где люди могли погреться, зарядить свои гаджеты и получить горячее питание».

Всего во Владивостоке в штатном режиме работает 19 офисов по адресам:

- г. Владивосток пр. 100 лет Влад-ку, 150в;

- г. Владивосток ул. Острякова, 5г;

- г. Владивосток ул. Борисенко,16;

- г. Владивосток ул. Тухачевского, 53;

- г. Владивосток ул. Луговая, 69;

- г. Владивосток ул. Луговая, 18;

- г. Владивосток ул. Посьетская,14;

- г. Владивосток пр.100 лет Владивостоку, 52в;

- г. Владивосток ул. Сахалинская,44;

- г. Владивосток пр. Красного Знамени, 59;

- г. Владивосток ул. Нейбута, 53;

- г. Владивосток ул. Ильичева, 16;

- г. Владивосток ул. Светаланская, 143;

- г. Владивосток ул. Калинина, 29;

- г. Владивосток ул. Русская, 59/2;

- г. Владивосток Океанский проспект, 18;

- г. Владивосток пр. Океанский, 110а;

- г. Владивосток ул. Мордовцева, 3;

- г. Владивосток ул. Черемуховая, 7.