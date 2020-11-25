Энергетики ДРСК помогают восстановить электроснабжение в Артеме

Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании направили свои бригады в г. Артем для проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах, которые обслуживает ОАО «Артемовская электросетевая компания».

После завершения работ на своих объектах и восстановления электроснабжения во Владивостоке и в большинстве населенных пунктах Приморья в приморском филиале ДРСК было принято решение об оказании помощи коллегам в Артемовском городском округе.

В настоящее время в г. Артем направлены две бригады из Приморья и Еврейской автономной области, а также две автовышки.

В Артеме энергетики будут расчищать линии электропередачи от обледенелых веток и упавших деревьев, устранять обрывы проводов и другие повреждения сетевого оборудования. На своих объектах энергетики ДРСК завершают работу по заявкам потребителей в отдельных населенных пунктах края.

В настоящее время смежные сетевые компании продолжают работы в распредсетях, находящихся в их обслуживании.