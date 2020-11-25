Правительство Приморья назвало сумму ущерба, нанесенного циклоном

Приморью для ликвидации последствий циклона выделят почти 700 миллионов рублей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Правительство Приморского края сделало предварительную оценку ущерба, нанесенного непогодой региону.

— Можно уже сейчас сказать, что он очень значителен — как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди: жители некоторых районов до сих пор без тепла и света. По разным подсчетам, на сегодняшний день ущерб составляет более 250 миллионов рублей. На восстановление средств уйдет намного больше, — сообщила председатель правительства края Вера Щербина.

По словам первого вице-губернатора, окончательной суммы ущерба пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия продолжаются.

Также было сообщено, что Приморью правительство страны окажет финансовую помощь в размере почти 700 миллионов рублей.

Для ликвидации последствий ледяного дождя в край ожидаются поставки новых генераторов, кабелей, изоляторов, башенных кранов.

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