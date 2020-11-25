Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Правительство Приморья назвало сумму ущерба, нанесенного циклоном

Также озвучена сумма, выделенная правительством России на ликвидацию последствий стихии
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Приморью для ликвидации последствий циклона выделят почти 700 миллионов рублей

Приморью для ликвидации последствий циклона выделят почти 700 миллионов рублей

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Правительство Приморского края сделало предварительную оценку ущерба, нанесенного непогодой региону.

— Можно уже сейчас сказать, что он очень значителен — как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди: жители некоторых районов до сих пор без тепла и света. По разным подсчетам, на сегодняшний день ущерб составляет более 250 миллионов рублей. На восстановление средств уйдет намного больше, — сообщила председатель правительства края Вера Щербина.

По словам первого вице-губернатора, окончательной суммы ущерба пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия продолжаются.

Также было сообщено, что Приморью правительство страны окажет финансовую помощь в размере почти 700 миллионов рублей.

Для ликвидации последствий ледяного дождя в край ожидаются поставки новых генераторов, кабелей, изоляторов, башенных кранов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14