Русский мост будет закрыт минимум до вечера пятницы

На вантах Русского моста все еще остается значительное количество льда
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Русский мост во Владивостоке откроют для движения автотранспорта не ранее вечера пятницы, 27 ноября. Об этом сообщили представители межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе (ФКУ ДСД «Дальний Восток»), обслуживающей мост.
Продолжается очистка вант переправы над морем от льда. Тяжелой и кропотливой работой занимаются промышленные альпинисты. Сейчас, по данным пресс-службы правительства края, на мостовой конструкции работает более 10 профессионалов, подчеркнули в пресс-службе правительства края.
«Работа очень сложная и кропотливая, ведь промышленным альпинистам приходится работать на высоте более 120 метров», — пояснили специалисты.
Лед с вантовых конструкций продолжает падать на проезжую часть моста, поэтому рабочие передвигаются на машине с усиленной крышей. Дорожники подчеркивают, что очистка конструкции от наледи — процесс небыстрый, на него влияет и погода, например, в четверг ожидают похолодание, говорится в сообщении пресс-службы.
Единственной связью материка с островом Русский остается паромная переправа.
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