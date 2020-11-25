Русский мост будет закрыт минимум до вечера пятницы

На вантах Русского моста все еще остается значительное количество льда Фото: Сергей БАЛАНОВ

Русский мост во Владивостоке откроют для движения автотранспорта не ранее вечера пятницы, 27 ноября. Об этом сообщили представители межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе (ФКУ ДСД «Дальний Восток»), обслуживающей мост.

Продолжается очистка вант переправы над морем от льда. Тяжелой и кропотливой работой занимаются промышленные альпинисты. Сейчас, по данным пресс-службы правительства края, на мостовой конструкции работает более 10 профессионалов, подчеркнули в пресс-службе правительства края.

«Работа очень сложная и кропотливая, ведь промышленным альпинистам приходится работать на высоте более 120 метров», — пояснили специалисты.

Лед с вантовых конструкций продолжает падать на проезжую часть моста, поэтому рабочие передвигаются на машине с усиленной крышей. Дорожники подчеркивают, что очистка конструкции от наледи — процесс небыстрый, на него влияет и погода, например, в четверг ожидают похолодание, говорится в сообщении пресс-службы.

Единственной связью материка с островом Русский остается паромная переправа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14