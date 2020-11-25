Антимонопольная служба предупредила торговую сеть «Реми» в Приморье

Фото: Instagram-паблик remi_supermarket

В Приморское Управление Федеральной антимонопольной службы обратились жители Приморского края, которые сообщили об отсутствии в магазинах известной местной торговой сети «Реми» сахарного песка, попадающего под условия акции, которую сеть анонсировала ранее.

В своем аккаунте социальной сети Instagram remi_supermarket торговая сеть «Реми» сообщила о появлении в продажу акционного товара «Сахар: 1 килограмм, не более 5 килограммов на одного покупателя — 48,90 рублей за 1 килограмм».

Приморское УФАС России посчитало, что недостоверная информация вводит покупателей в заблуждение в отношении товара, предлагаемого к продаже.

Магазинам торговой сети «Реми» было вынесено предупреждение о необходимости прекращения действий, которые могут привести к нарушению Закона о защите конкуренции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14