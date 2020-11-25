Прокуратура занялась расследованием причин энергетического коллапса во Владивостоке

Светлый центр - темный Чуркин. Фото: instagram.com/vyshe.kryshi/

Прокуратура начала проверку деятельности распределительных, сетевых и ресурсоснабжающих организаций, не обеспечивших бесперебойное снабжение жителей Владивостока после ледяного шторма. Напомним, без света и тепла остались десятки тысяч горожан, у некоторых в домах темно до сих пор.

- В связи с прошедшими накануне обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, повлекшими лавинообразное обледенение, массовое обрушение столбов и опор линий электропередач, объекты энергоснабжения города практически одномоментно были выведены из строя. В результате отключения подачи коммунальных ресурсов гражданам города причинены физические и моральные страдания, значительные материальные убытки, многие из них до настоящего времени находятся без электричества и тепла, - сообщила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина.

Возникает резонный вопрос, все ли было сделано, чтобы избежать таких последствий?

В ходе проверочных мероприятий надзорным ведомством также будет дана оценка деятельности Дальневосточной распределительной сетевой компании по факту отсутствия достаточных сил, средств и материальных ресурсов для устранения аварийной ситуации, а также оперативности в принятии решений, что подтверждается привлечением только с 24.11.2020 под гарантийные обязательства компании «ДВ-Энергосервис» для восстановления поврежденных ВЛ 110 кВ Чуркин-Голдобин и ВЛ 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ, в связи с выходом из строя которых на протяжении 6 суток жители Первомайского и Фрунзенского районов г. Владивостока лишены света и тепла.

- В настоящее время организован анализ технического состояния эксплуатируемых данной компанией объектов электроэнергетики, несоблюдение охранной зоны и труднодоступности расположения эксплуатируемых объектов, отсутствие подъездных путей для спецтехники, сроков эксплуатации энергооборудования. Будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц компании по периодическим осмотрам, соблюдению сроков и фактическому выполнению ремонтов текущего и капитального характера, мероприятий по реконструкции и модернизации, исполнению инвестиционных программ, - сообщает Виолетта Дорожкина.

В ДРСК отметили, что готовы оказывать содействие прокуратуре Приморского края в проведении проверки деятельности компании в период ликвидации последствий ледяного дождя.

- С 18 по 20 ноября 2020 года на Приморский край обрушился циклон, который сопровождался сильным ветром, ледяным дождем и снегопадом. Из-за роста гололеда на проводах и сверхнормативной нагрузки на ЛЭП вечером 20 ноября в Первомайском районе упали две металлических опоры. Оперативно был выполнен осмотр линии, проработано техническое решение и план аварийно-восстановительных работ. Энергетики совместно с сотрудниками МЧС и военными расчистили места для установки новых опор. Подрядная организация приступила к их монтажу 23 ноября. После установки новых опор энергетики натянули провод и поставили восстановленные ЛЭП под напряжение, - прокомментировали в ДРСК.

Проверка также коснется и деятельности органа местного самоуправления. Совместно со специалистами в области технического надзора, будут проверены: организация схемы энергоснабжения городского округа, расчет рисков возникновения аварийных ситуаций, ситуационный план и алгоритм действий по устранению последствий аварийных ситуаций на объектах инженерной коммунальной инфраструктуры, имеющийся запас прочности и мощности, материальных ресурсов, наличие резервных источников на случай возникновения аварийных ситуаций.

По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правого характера.