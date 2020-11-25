«Работали практически без сна»: Губернатор Приморья заслуженно поблагодарил энергетиков

Олег Кожемяко даже ночью выезжал на места аварийных работ. Фото: Петр Корко

В ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приморском крае глава региона Олег Кожемяко выразил благодарность специалистам энергоснабжающих организаций, которые принимают участие в восстановлении электроснабжения в крае.

Олег Кожемяко открыл заседание словами благодарности в адрес энергетиков, которые выполняют аварийно-восстановительные работы на объектах энергоснабжения региона.

"Благодарю вас за ту большую работу, которую вы вели в течение шести суток днем и ночью, меняя бригады. Первые три дня, пока не подошли резервы, ремонтные бригады работали практически без сна, отдыхали по два-три часа в сутки. Благодарю спасателей МЧС, которые находились на самых сложных участках. В этих условиях отдельные несправедливые обвинения в адрес энергетиков вызывают удивление. Мы живем в таком регионе, где последствия всех возможных стихийных бедствий предусмотреть очень трудно", - отметил губернатор.

Губернатор подчеркнул, что органы исполнительной власти будут продолжать работу до полного устранения последствий ЧС.

«Мы увидели проблемы, сформировали перечень необходимого оборудования для создания резервов, чтобы повысить надежность систем жизнеобеспечения, ресурсоснабжающих организаций в условиях погодных катаклизмов», - подчеркнул Олег Кожемяко.