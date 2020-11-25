Бесплатная раздача еды на Чуркине закончилась, полевые кухни останутся только на Русском

Очередь на раздачу еды, воды и газовых баллонов на площадке перед Мариинским театром. Фото: vlc.ru

Полевые кухни на Чуркине, где с воскресенья кормили горячей едой замерзающих людей, прекращают свою работу. В среду, 25 ноября, в большинстве домов Первомайского района уже есть свет, поэтому уличные кухни уже не нужны, такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаб по ликвидации ЧС.

- Принято решение оставить один ПВР на ул. 50 лет ВЛКСМ , а полевые кухни - только на Русском - Экипажный, Поспелово и Подножье, пока там тоже не восстановят свет, - сообщили в мэрии города.

То есть в четверг, 26 ноября, раздачу еды продолжат только на Русском острове, где люди до сих пор остаются без света из-за повреждения высоковольтной линии 35 кВ Эгершельд-Зеленая-КЭТ. Провода порвались между опорами ЛЭП в поселке Канал и на острове Елена.

А вот линию 110 кВ Чуркин-Голдобин, опоры которой упали на Морском кладбище, сегодня удалось восстановить. в тысячи домов на Чуркине возвращается свет и тепло.

Напомним, во Владивостоке введен режим ЧС. В администрации начала работу горячая линия, где граждане могут получить юридическую консультацию по вопросам возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан стихией: 8 (423) 261-41-25.

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