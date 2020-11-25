Мэрия Владивостока и волонтеры организовали пострадавшим от стихии доставку продуктов на дом

За счет резервного фонда администрации Владивостока приобретены продуктовые наборы, газовые плиты и баллоны, вода. Фото: Евгений Кулешов

Прошедший во Владивостоке ледяной шторм напомнил не только о том, что люди нуждаются в заботе, но и что неравнодушных горожан у нас действительно много. Администрация Владивостока кинула клич, на который откликнулись десятки волонтеров. Вместе сотрудники мэрии и добровольцы смогли организовать столь необходимую адресную помощь для социально незащищенных жителей приморской столицы.

Для тех, кто на несколько дней остался без электричества, водоснабжения, отопления, связи, возможности выйти из квартиры, самое необходимое - это продукты, вода, газовые плиты и баллоны для них. Все это приобрели за счет резервного фонда администрации Владивостока, чтобы раздавать нуждающимся на специально развернутых в городе площадках. Там же открыли и полевые кухни, где бесплатно кормят всех желающих.

Но как быть с теми, кто не знает или не может дойти до полевой кухни самостоятельно? Тут и нужны волонтеры.

- Мы индивидуально обзваниваем людей, узнаем, кому какая помощь необходима. В первую очередь это социально незащищенные слои населения - инвалиды, ветераны, многодетные семьи, одинокие пенсионеры. Вчера мы начали развоз гуманитарной помощи по 60 адресам. Сегодня планируем развести все необходимое еще по 170 адресам, - рассказала заместитель начальника управления по делам молодежи и связям с общественностью Ирина Самусенко.

Напомним, из-за ледяного шторма во Владивостоке десятки тысяч людей остались без электричества и тепла. Пока электрики восстанавливали обрушенные льдом линии электропередачи, обычные граждане искали возможности хоть чем-то помочь окружающим. Составить список нуждающихся в помощи помог Центр социальной поддержки населения Приморского края и общественные организации города. А дальше за дело взялись волонтеры. На своих личных автомобилях они развозят по домам воду и газ, а также набор продуктов - тушенку, сайру, гречку, рис, макароны, чай, сосиски, хлеб, молоко, сливочное и растительное масло и так далее.

- Вчера к нам также обратились за помощью, так как не хватает людей для развоза. Мы кинули клич и сегодня собрали пять экипажей, которые отправятся к горожанам. Всегда есть люди, которые оказываются менее защищенными, чем те, кто стоит на ногах, у кого есть машина, родственники. Таких людей в нашем городе много, и кто-то должен им помочь. Если есть время и возможность, то почему нет? - считает волонтер Сергей Матлин.

В эпоху коронавируса развоз продуктов по домам становится особенно опасной и деликатной работой. Но волонтеры соблюдают все возможные требования безопасности. В результате получают самые теплые слова благодарности.

«Спасибо большое! Шестой день живем без света, но не было возможности купить газовую плиту, заканчивались продукты и вода. Теперь не пропадем, благодаря вам!» - такое приходится слышать часто.

По вопросам оказания адресной помощи горожане могут обращаться по номеру 2-614-471.