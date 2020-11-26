Разбитых авто оказалась сразу 5. Судьбоносный полет малолитражки с косогора во Владивостоке запечатлела камера

Водитель малолитражки не справилась с управлением и вылетела с косогора. Фото: AK_VDK, dps_vl Фото: dps_vl

Стали известны подробности массового ДТП на улице Черхняховского во Владивостоке. Сразу 5 авто умудрилась разбить 27-летняя автолюбительница. Девушка не справилась с управлением и на всех парах слетела с косогора, протаранив припаркованные во двое машины. Что именно послужило причиной столь неудачного маневра – сейчас выясняют специалисты. Ведь за рулем автолюбительница уже не первый, а третий год, да и правонарушений за последние 11 месяцев за ней не числится.

ЧП на Черняховского, 21, произошло ранним утром. Как уверяют очевидцы, водитель Nissan Tiida двигалась в горочку и в какой-то момент, видимо, забуксовала. Рулевой Toyota Harrier попытался объехать малолитражку, но последствия оказались неожиданными. Девушка резко надавила на газ, протаранила кроссовер и буквально вылетела с косогора.

Приземлилась Tiida прямиком на припаркованные авто. По сообщению пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, помимо Harrier и авто виновницы пострадали Toyota Town Ace, Nissan Presea и Honda Fit. Все машины получили серьезные кузовные повреждения. Судя по всему, страховка не до конца покроет нанесенный ущерб.

Массовая авария на Черняховского. Фото: AK_VDK, dps_vl

Но более печально даже не это, а то, что пострадала сама девушка. Водителю понадобилась срочная госпитализация. По предварительным данным, у автолюбительницы серьезная травма позвоночника.

Пострадали сразу 5 авто. Фото: AK_VDK, dps_vl

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14