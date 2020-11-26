Вор с пинцетом: житель Приморья натаскал из чужой копилки 40 тысяч рублей

Житель Артема месяцами вытаскивал пинцетом деньги из копилки своей знакомой Фото: Светлана Макеева

В Артеме полицейские задержали подозреваемого в краже изделий для производства мягкой мебели. Сообщение о хищении со склада на улице Кирова на сумму 87 тысяч рублей поступило в полицию от директора мебельной фабрики.

На месте кражи полицейские установили, что вор забрался в помещение через оконный проем. Были украдены мебельные скобы, пленка, шурупы.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 31-летнего жителя Артема. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина признался и в этой краже. Похищенные изделия гражданин продал, а деньги потратил.

Кроме того, задержанный сознался в том, что на протяжении нескольких месяцев пинцетом доставал деньги из копилки своей знакомой. Всего вору удалось утащить 40 тысяч рублей.

Возбуждено два уголовных дела по частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. У него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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