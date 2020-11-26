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Смертельно опасные сосульки: потепление в Приморье добавило проблем

Комментарий по сложившейся ситуации дал один из травматологов края
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Во Владивостоке после ледяного дождя образовалось огромное количество сосулек

Во Владивостоке после ледяного дождя образовалось огромное количество сосулек

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тепло, вернувшееся после непогожих дней в Приморье, принесло жителем края не только положительные эмоции. Начавший интенсивно таять на зданиях и других высоких сооружениях лед, стал представлять серьезную опасность для пешеходов.

Чем может грозить человеку обрушение льда со значительно высоты, рассказал заведующий третьим травматологическим отделением Владивостокской клинической больницы № 2 Иван Владимирович Шулепин.

«Чаще всего при падении сосулек страдает голова, в лучшем случае это сотрясение мозга. А падение ледяной глыбы может привести к летальному исходу. Падение во время гололеда ведет к ушибу локтей и коленей, сотрясению мозга, разрыву связок, переломам в лодыжках, запястьях, голенях и бедрах, ушибу мягких тканей, частичному повреждению связочного аппарата, вывиху. В случае несерьезного отношения к травме можно получить хронический болевой синдром и длительное нарушение функции конечности. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!», — предупреждает приморцев врач.

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