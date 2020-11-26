В Приморском крае все больше клиентов Почты России предпочитают электронные извещения бумажным

В Приморском крае в первой половине ноября текущего года более 8 000 клиентов Почты России перешли на новый сервис электронных извещений о поступлении почтового отправления. Сервис позволят сообщать пользователю услуг почтовой связи о прибытии посылки в кратчайшие сроки.

Безбумажное сообщение о новых письмах, посылках и других отправлениях приходит клиентам Почты России в виде SMS-сообщений, пуш-уведомлений в мобильном приложении, писем на электронную почту.

С помощью электронных сообщений можно отследить статус ПО. А после поступления уведомления «прибыло в место вручения», получить отправление в отделении, не дожидаясь бумажного извещения.

Подключить сервис электронных извещений можно в отделении почтовой связи при оформлении простой электронной подписи или при вручении отправления, а также в личном кабинете или мобильном приложении Почты России.