Ледяной шторм в Приморье в цифрах: ущерб, помощь, техника и люди

Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 миллионов рублей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Оперативный штаб Приморского края по ликвидации последствий недавнего циклона обобщил предварительные данные об ущербе, нанесенном непогодой региону, и о том, как люди противостояли стихии.

В результате ледяного дождя, начавшегося 18 ноября, без электроснабжения остались 67 социально значимых объектов, более 180900 человек в более чем 17220 домах в 73 населенных пунктах 15 муниципальных образований. Свет погас во многих домах Артемовского, Владивостокого, Уссурийского городских округов, ЗАТО Фокино, Большого Камня, Хасанского, Яковлевского, Шкотовского, Надеждинского, Михайловского, Черниговского, Партизанского районов, Ханкайского, Хорольского, Анучинского муниципальных округов. По состоянию на 26 ноября без электроснабжения все еще остаются около 15 тысяч приморцев. Восстановительные работы продолжаются.

В Артеме, Владивостоке, Фокино и Хасанском районе были обесточены 44 котельных в семи населенных пунктах, из-за чего без теплоснабжения оставались 48160 человек в 618 домах.

Без водоснабжения оказались более 221 200 жителей около 15000 домов во Владивостоке и Артеме.

«Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 миллионов рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики — более 250 миллионов рублей. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ», — сообщили представители штаба.

Режимы ЧС муниципального характера до сих пор действуют в Артемовском, Владивостокском городских округах, Надеждинском, Яковлевском и Михайловском районах. Продолжается действие введенного 20 ноября режима ЧС регионального характера на территории всего края.

По данным штаба, для ликвидации последствий непогоды привлекались более 2100 специалистов и 817 единиц техники, в том числе МЧС и Минобороны России. Сейчас работа по расчистке, уборке дорог и межквартальных проездов продолжается в круглосуточном режиме. Задействовано более 300 человек, более 200 единиц техники. Помощь краю оказали другие регионы Дальнего Востока. В Приморье было доставлено пять резервных дизель-генераторов каждый мощностью 120 кВт и один мощностью 200 кВт: три из Хабаровска, один из Еврейской автономной области, два из Амурской области. Федеральный центр бортами МЧС направил из Росрезерва восемь резервных источников питания, еще два направили из Росрезерва Приморья.

Во Владивостоке развернули 14 пунктов питания (полевые кухни КП-125) силами администрации Владивостока, министерства ГОЧС Приморского края, ГУ МЧС России по Приморскому краю, Тихоокеанского флота и Сбербанка. В Артеме —12 таких пунктов организовали ГУ МЧС России по Приморскому краю и региональное министерство ГОЧС.

80 пунктов временного размещения (ПВР) были готовы принять 8040 человек. Из них сейчас задействованы четыре: один во Владивостоке и три в Артеме.

Жителям пострадавшим от циклона выдано 3880 газовых плит, более 51300 газовых баллонов, 30000 литров питьевой воды. ПВР были обеспечены 50 тысячами комплектов разовой посуды.

Около 500 человек регионального штаба всероссийской акции «#МыВместе» помогали принимать заявки от нуждающихся в помощи людей на доставку продуктов, развозить продуктовые наборы, раздавать горячую пищу, питьевую воду, газовые баллоны, чистить город от снега и льда, вывозить срубленные деревья.

На 900 миллионов рублей был пополнен Резервный фонд для ликвидации последствий ЧС в Приморском крае, в том числе благодаря помощи федерального центра. Готовится распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина по оказанию дополнительной финансовой помощи региону.

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