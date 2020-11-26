Температурные качели в Приморье вновь опустятся в холода

В некоторых районах Приморья ожидается падение температуры до до -27 °C Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие сутки в Приморском крае существенных осадков не ожидается. Как сообщает пресс-служба Примгидромета, регион все еще продолжает находиться во власти гребня антициклона.

В ночь на пятницу небо будет безоблачным, что поспособствует быстрому остыванию воздуха. Морозы окрепнут. Минимальная температура в крае составит −12...-20°C. В горных районах столбик термометра опустится до −27°C. На побережье будет теплее: −7...-13°C. Максимальная температура составит −3...-9°C, местами на побережье сохраниться около нуля градусов.

Во Владивостоке в ближайшие сутки по-прежнему осадков не ожидается, но похолодает. Минимальная температура воздуха −7...-10°C, максимальная −2...-5°C.

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