До двух месяцев займет восстановление электроснабжения Владивостока до нормы

В Приморье собираются создать запас мощности для противостояния непогоде в будущем Фото: Сергей БАЛАНОВ

Восстановление снабжения Владивостока электричеством до состояния, предшествовавшего ледяному шторму, может затянуться до конца января следующего года. Об этом заявил 26 ноября министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

— Пока не вернулся к нормальной жизни Владивосток. В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев, — охарактеризовал ситуацию министр на заседании правительства по видеосвязи из Владивостока.

По его словам, для восстановления поврежденных опор и ЛЭП на протяжении всей недели в круглосуточном режиме работали аварийные бригады общей численностью 3 тысячи человек и более тысячи единиц техники.

Министр сообщил, что рабочая группа по ликвидации последствий стихии в Приморье решила не просто восстановить нормальное жизнеобеспечение жителей региона, но и создать более прочный запас мощности для противостояния непогоде в будущем.

— Решение сохранить в регионе переброшенный сюда резерв источников питания и специальной техники позволит обеспечить защиту жизни и здоровье людей, — считает Чекунков.

Премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития держать работы по ликвидации последствий ЧС под личным контролем и докладывать профильному вице-премьеру о необходимой дополнительной помощи.

По официальным данным в Приморском крае без электричества все еще находятся более 9,5 тысячи человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14