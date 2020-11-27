Во Владивостоке под Золотым мостом на Светланской разрешили проезд

Движение по дорогам Владивостока осуществляется в обычном режиме Фото: Олеся КУВАТОВА

Во Владивостоке снято ограничение движение автотранспорта и пешеходов под Золотым мостом по улице Светланская, также открыто движение на участке дороги Корабельной Набережной. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Движение автотранспорта по автодорогам Владивостока осуществляется в обычном режиме, говорится в сообщении.

ГИБДД Владивостока предупреждает автолюбителей об опасности на дорогах в связи с таянием льда и призывает водителей и пешеходов проявлять максимальную осторожность при движении по дорогам. Напоминаем, что проезд по Русскому мосту из-за падения льда с вант запрещен предварительно до 30 ноября.

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