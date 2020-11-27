Корейскую автокосметику начали выпускать во Владивостоке

Резидент СПВ компания «Кейэнджи Кемикал» начала выпускать во Владивостоке автокосметику под известным корейским брендом KANGAROO. Фото: пресс-служба КРДВ

Компания «Кейэнджи Кемикал» открыла во Владивостоке предприятие по выпуску автомобильной косметики под известным корейским брендом KANGAROO. Проект инвестора, являющегося резидентом свободного порта Владивосток, предполагает выпуск шести наименований очистителей и полиролей. Мощность производства составит до 1,5 миллиона единиц продукции в год при односменном режиме работы.

- Рецептуры продуктов предоставляет корейская сторона, поставки материалов для производства автомобильной косметики, синтетических моющих средств и других бытовых средств для мытья, полирования и прочих видов ухода за поверхностями осуществляют те же поставщики, которые в настоящее время поставляют их на производство в Корее. Контроль качества и производственные процессы на предприятии выстроены с участием и под контролем представителей компании KANGAROO и удовлетворят требованиям ISO и ГОСТ Р, - рассказал директор ООО «Кейэнджи Кемикал» Антон Сухоруких.

Новое предприятие «Кейэнджи Кемикал» создаст 18 рабочих мест. Фото: пресс-служба КРДВ

По его словам, в будущем предполагается развитие производства, расширение линейки и объема выпускаемых продуктов в соответствии с рыночной ситуацией.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока резидент осуществил капитальные вложения в проект в размере 14,9 миллиона рублей и создал 18 рабочих мест, сообщила пресс-служба Корпорации.

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