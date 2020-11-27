Интернет-мошенник из Владивостока «продавал» клиентам несуществующие автозапчасти

Житель Владивостока, занимавшийся мошенничеством с помощью Интернета, отправится под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция во Владивостоке завершила расследование уголовного дела против местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в сети Интернет.

30-летний мужчина с февраля по апрель обманывал клиентов крупной автокомпании, сотрудником которой он ранее являлся. Аферист в сети предоставлял людям, желающим купить автомобильные запчасти, их фотоизображения. Если запчасти устраивали заказчиков, лжепродавец просил перевести деньги на банковские карты в полном объеме. Запчасти обманщик никому не отправлял — у него их просто не было.

Уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ по 5 эпизодам противоправной деятельности «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Во время предварительного следствия мошенник дал признательные показания.

Теперь расследование дела завершено и оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому могут назначить наказание — лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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