На остров Русский направят дополнительные силы на восстановление электроснабжения

Часть жителей острова Русский уже неделю живут без электроэнергии. Фото: Андрей Савин

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывавший минувшей ночью, 27 ноября, на острове Русский во Владивостоке сообщил, что для помощи в восстановлении подачи электроэнергии на островную территорию направляются дополнительные силы.

— Вскоре мы существенным образом изменим ситуацию. Усилим группировку военных. Командование флота добавляет людей, до 100 человек будут работать. Перебрасываются лесники, чтобы организовать проходы непосредственно к опорам, тяжелая техника. Этот комплекс работ, с учетом того, что бригады прибывают и из других регионов, даст возможность, как сообщили энергетики, закончить по Шигино, где остались неподключенными два дома — № 70 и № 71, детский сад, часть Экипажной, поселок Мелководное и при благоприятных обстоятельствах, если темпу работ ничего не помешает, выйти на подключение Подножья, — передает слова Кожемяко пресс-служба правительства края.

По мнению губернатора, ситуация с электроснабжением на Русском — самая сложная во Владивостоке. Она усугубляется тем, что на острове совершенно нет сетей с низким напряжением. К тому же ранее неизвестные украли 3,5 километра медного провода.

Штаб по устранению последствий циклона на острове работает в круглосуточном режиме.

Кожемяко сообщил, что после завершения аварийно-восстановительных работ правительство края вместе с «Оборонэнерго» будет принимать решения по повышению надежности энергосистем острова, так там многие годы во время непогоды происходят отключения света в поселках.

— Нужно менять подход. Да, потребуется инвестировать сюда средства, но это позволит повысить надежность всех энергосистем и гарантировать бесперебойное обеспечение населения электричеством, — заявил Олег Кожемяко.

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