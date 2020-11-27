Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На остров Русский направят дополнительные силы на восстановление электроснабжения

Минувшей ночью на островной территории побывал губернатор Приморья
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Часть жителей острова Русский уже неделю живут без электроэнергии. Фото: Андрей Савин

Часть жителей острова Русский уже неделю живут без электроэнергии. Фото: Андрей Савин

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывавший минувшей ночью, 27 ноября, на острове Русский во Владивостоке сообщил, что для помощи в восстановлении подачи электроэнергии на островную территорию направляются дополнительные силы.

— Вскоре мы существенным образом изменим ситуацию. Усилим группировку военных. Командование флота добавляет людей, до 100 человек будут работать. Перебрасываются лесники, чтобы организовать проходы непосредственно к опорам, тяжелая техника. Этот комплекс работ, с учетом того, что бригады прибывают и из других регионов, даст возможность, как сообщили энергетики, закончить по Шигино, где остались неподключенными два дома — № 70 и № 71, детский сад, часть Экипажной, поселок Мелководное и при благоприятных обстоятельствах, если темпу работ ничего не помешает, выйти на подключение Подножья, — передает слова Кожемяко пресс-служба правительства края.

По мнению губернатора, ситуация с электроснабжением на Русском — самая сложная во Владивостоке. Она усугубляется тем, что на острове совершенно нет сетей с низким напряжением. К тому же ранее неизвестные украли 3,5 километра медного провода.

Штаб по устранению последствий циклона на острове работает в круглосуточном режиме.

Кожемяко сообщил, что после завершения аварийно-восстановительных работ правительство края вместе с «Оборонэнерго» будет принимать решения по повышению надежности энергосистем острова, так там многие годы во время непогоды происходят отключения света в поселках.

— Нужно менять подход. Да, потребуется инвестировать сюда средства, но это позволит повысить надежность всех энергосистем и гарантировать бесперебойное обеспечение населения электричеством, — заявил Олег Кожемяко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14