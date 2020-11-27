Руководитель АТУ острова Русский во Владивостоке снята с должности

На острове Русский во многих домах из-за ледяного шторма отсутствует электричество. Фото: Андрей Савин

От своих обязанностей будет отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русский. Решение принял губернатор Приморья. Как сообщает пресс-служба правительства края, чиновница лишилась места за непринятие мер по оказанию помощи населению острова. Временно контролировать работу муниципальных властей на острове будет один из заместителей главы Владивостока.

Как считает губернатор, руководитель АТУ острова Русский проявила безответственное отношение к своим обязанностям по оказанию помощи жителям острова в период чрезвычайной ситуации.

— Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. Решением КЧС (штаб по ликвидации последствий ЧС — ред.) за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности, — обратился Олег Кожемяко к Олегу Гуменюку.

Сегодня, 26 ноября, на острове Русский установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.

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