В Приморье установлен новый максимум суточной заболеваемости COVID-19 — 233 человека

Число приморцев, за время пандемии заразившихся коронавирусом, превысило 21 тысячу человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Приморском крае было выявлено 233 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщили представители регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью.

Общее число жителей края, у которых за время пандемии было официально подтверждено наличие вируса в организме, на сегодня составляет 21227 человек.

Количество выздоровевших приморцев за сутки увеличилось на 139 человек. Всего справиться с новым заболеванием в регионе с начала пандемии сумели 15267 человек.

Еще двое приморцев скончались от COVID-19 за последние 24 часа. В списке погибших от вируса сейчас уже 228 имен жителей региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14