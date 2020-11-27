В Приморье установлен новый максимум суточной заболеваемости COVID-19 — 233 человека

Число приморцев, за время пандемии заразившихся коронавирусом, превысило 21 тысячу человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Приморском крае было выявлено 233 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщили представители регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Общее число жителей края, у которых за время пандемии было официально подтверждено наличие вируса в организме, на сегодня составляет 21227 человек.
Количество выздоровевших приморцев за сутки увеличилось на 139 человек. Всего справиться с новым заболеванием в регионе с начала пандемии сумели 15267 человек.
Еще двое приморцев скончались от COVID-19 за последние 24 часа. В списке погибших от вируса сейчас уже 228 имен жителей региона.
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