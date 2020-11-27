200 миллионов дополнительно получит МЧС Приморья на ликвидацию последствий стихийных бедствий

В проекте бюджета Приморья предусмотрели дополнительно 200 миллионов рублей на ликвидацию возможных последствий стихийных бедствий Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

В проекте бюджета Приморского края на будущую «трехлетку» предусмотрели дополнительно на 2021 и 2022 годы по 100 миллионов рублей на ликвидацию возможных последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Информацию об этом обнародовала председатель правительства региона Вера Щербина.

Как отметила первый вице-губернатор, необходимость выделить дополнительные ресурсы профильному ведомству для создания резерва была продиктована текущей ситуацией с устранением последствий ледяного шторма.

— Сейчас мы продолжаем локально работать с правительством РФ, нам поступает всевозможная помощь. Проблемы в ближайшее время будут решены, несмотря на всю сложность ситуации. Кроме того, принято решение в два последующие года по 100 миллионов рублей дополнительно направить министерству по делам ГО и ЧС Приморского края для закупки материалов и техники, чтобы в случае необходимости мы самостоятельно могли оперативно решать подобные вопросы, — сообщила Вера Щербина.

По словам председателя правительства Приморья, все мероприятия на ликвидацию нынешней ЧС финансовыми ресурсами обеспечены.

Напомним, на территории края продолжает действовать, введенный из-за циклона режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

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