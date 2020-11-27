Зимний субботник состоится в Приморье 28 ноября

В Приморье проведут зимний субботник, во время которого уберут снег, лед, упавшие деревья и ветки Фото: Артем КИЛЬКИН

О проведении в муниципалитетах Приморья 28 ноября субботников объявило правительство края. Жителей региона призывают навести порядок на улицах, возле своих домов, рядом с детсадами и школами.

Поручение организовать мероприятия по уборке на местах главам муниципалитетов дал губернатор края.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко сообщила, что на субботник выйдут предприятия всех форм собственности, общественные и спортивные организации.

— В обязательном порядке продолжают работать коммунальные, дорожные, управляющие компании и ТСЖ. Первоочередная задача — помочь очистить дворовые и межквартальные проезды ото льда, убрать поваленные деревья, — конкретизировала зампред.

Пресс-служба правительства региона также сообщает, что в субботниках примут участие сотрудники администраций и привлеченные коммерческие организации.

Внести свой вклад в очистке территорий от льда, снега и веток может любой желающий. Сообщается, что коммунальщики обеспечат неравнодушных граждан необходимым инвентарем.

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