Сколько людей сидит без света в Приморье: данные оперштаба

Во Владивостоке без электроснабжения остаются около 4200 человек Фото: Сергей БАЛАНОВ

Более 6 тысяч человек в пяти муниципалитетах Приморского края сегодня продолжают оставаться без света. Об этом было сообщено на заседании регионального оперштаба в пятницу, 27 ноября. Были приведены и другие факты по ситуации, сложившейся на данный момент в регионе из-за разгулявшейся неделю назад стихии.

Самая тяжелая обстановка по-прежнему сохраняется во Владивостоке. В столице российского Дальнего Востока без электроснабжения сейчас остаются около 4200 человек.

— Наиболее сложная ситуация на Русском острове — там практически нет электроэнергии, многие столбы повалены, некоторые просто сгнили, нет проводов. Много жалоб получаем об отсутствии помощи со стороны города — где-то не довезли баллонов, где-то не организовали трехразовое питание. Глава Владивостока должен уделить этому больше внимания — люди уже восьмой день без света, — заявил губернатор Олег Кожемяко.

В Артеме нет света у 1470 человек, в Михайловском районе — у 180 человек, в Черниговском районе — у 80 человек, и в Яковлевском районе — у 199 человек.

По данным штаба, теплоснабжение восстановлено в крае в полном объеме. Приморцам уже выдали около 5200 газовых плит, более 36 тысяч баллонов к ним и почти 37 тысяч литров питьевой воды.

Ликвидацией последствий ЧС занимаются почти тысяча человек и 300 единиц техники. Глава региона поручил сконцентрировать силы на помощи жителям населенных пунктов, которые до сих пор остаются без света.

Напомним, ранее решением губернатора отстранена от работы за непринятие мер по оказанию помощи населению руководитель административно-территориального управления острова Русский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14