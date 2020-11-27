Бригады ДРСК помогают восстановить электроснабжение в Артеме и на Эгершельде

Во Владивостоке энергетики ДРСК приступили к восстановлению линии электропередачи Оборонэнерго, питающей часть потребителей Эгершельда.

Специалисты расчистят линию от обледенелых веток и упавших деревьев, устранят обрывы проводов и другие повреждения сетевого оборудования. Бригады ДРСК оснащены материалами и техникой.

Также в Приморских электрических сетях формируются бригады для отправки на о. Русский, идет комплектация материалами, необходимыми для выполнения восстановительных работ. Энергетики филиала будут помогать восстанавливать электроснабжение жителей населенных пунктов острова, запитанных от сетей Оборонэнерго.

В Артеме энергетики ДРСК работают совместно со специалистами Артемовской электросетевой компании на их объектах.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах смежных сетевых компаний – Артемовской электросетевой компании и Оборонэнерго.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.