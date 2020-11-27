10 месяцев попыток продать черную икру закончились для жителей Приморья уголовным делом

Два жителя Приморья пытались через Интернет продать икру краснокнижного амурского осетра Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следственный комитет в Приморском крае возбудил уголовное дело в против двух местных жителей, подозреваемых в «покушении на незаконный оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

14 июня 2019 года мужчины разместили на одном из информационных порталов сети Интернет объявление о продаже черной икры амурского осетра. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, преступление не было доведено до конца, поскольку икра была изъята у подозреваемых 27 апреля 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Банки с икрой находились в багажнике машины, припаркованной на проспекте 100-летия Владивостока в краевом центре.

Пока расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники Пограничного УФСБ России по Приморскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14