... а Новый год по расписанию. На улицах Владивостока устанавливают елочки

Установка елок на улицах Владивостока идет по плану Фото: Администрация Владивостока

Столица Приморья несмотря на события, связанные с недавней непогодой, продолжает готовиться к встрече Нового года. В разных районах города идет установка девятиметровых символов зимнего праздника — елей.

Одна из зеленых красавиц установлена возле городского дворца детского творчества Фото: Администрация Владивостока

Зеленые конструкции искусственных елочек уже появились на территории Владивостокского городского дворца детского творчества, автомобильном кольце улицы Окатовой, в микрорайоне Снеговая Падь, на площадке около кинотеатра «Галактика» и возле поликлиники № 8 на улице Вострецова. Ели также украсили сквер в районе Лермонтова, 81 в поселке Трудовом.

9-метровый конструкции украшены и иллюминированы Фото: Администрация Владивостока

26 ноября рабочие смонтировали праздничные елки на набережной Спортивной гавани и в сквере Суханова. Скоро начнется установка елей в поселке Подножье Русского острова и на острове Попова.

Всего на территории Владивостока мэрией будет установлено 13 новогодних елей Фото: Администрация Владивостока

Особо пресс-служба мэрии Владивостока отмечает две елочки, которые установят на площадке в районе Черемуховой, 3 и в поселке Экипажном на Русском острове. Во-первых, это будут самые настоящие деревья. Во-вторых, их украсят новогодними игрушками, которые смастерят юные жители Владивостока. Детский конкурс елочных игрушек продлится до 20 декабря.

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