Долгожданный мост через реку Крыловка в Приморье достроен

Мост через реку Крыловка в Приморье ранее находился в аварийном состоянии Фото: Правительство Приморского края

В Приморье завершена реконструкция мостового перехода через реку Крыловка на 24-м километре автомобильной дороги Кировский—Николо-Михайловка—Яковлевка. Производил работы филиал «Мостостроительный» АО «Примавтодор».

Ранее мост находился в аварийном состоянии и представлял опасность для участников дорожного движения. Строители провели большую работу по восстановлению сооружения, сообщает пресс-служба правительства Приморья. На объекте уложено более 2550 тонн асфальтобетона и более 84 тысяч тонн скального грунта.

— Укрепили откосы, доделали подходы протяженностью 800 метров. Сейчас движение автотранспорта по мосту осуществляется в две полосы и без ограничений по массе. Для обеспечения безопасности с обеих сторон проезжей части установлены удерживающие барьерные ограждения, — рассказали представители «Примавтодора».

Специалисты предприятия заверяют, что трехпролетный мостовой переход выполнен в соответствии со всеми современными требованиями и технологиями.

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