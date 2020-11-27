В 2020 году жители Приморского края стали в 12 раз чаще отправлять посылки онлайн

Дистанционные услуги Почты России все более востребованы у жителей Приморского края. Количество посылок в регионе, оформленных онлайн, с января 2019 года выросло в 12 раз и составило 46% от общего количества зарегистрированных почтовых отправлений.

Отправить посылку близким или родственникам можно не посещая почтовое отделение. Для этого на сайте или в мобильном приложении Почты России нужно зайти в раздел отправки, заполнить данные адресата и вес посылки (можно приблизительный — в отделении его проверит оператор) и оплатить отправление онлайн. Полученный бланк, на котором уже есть трек-номер для отслеживания, нужно распечатать и приклеить к упаковке с отправлением. Убедиться, что вложение надежно упаковано, отнести посылку в любое отделение почтовой связи и без очереди передать оператору.

Если же у вас нет возможности сходить на почту, вы можете вызвать на дом курьера, который заберет посылку и доставит ее в отделение. Для этого после заполнения всех данных отправления и оплаты нужно перейти в соответствующий раздел на сайте или в мобильном приложении Почты России. В форме нужно указать свой адрес, имя, номер телефона, желаемую дату и время приезда курьера. После этого позвонит оператор и подтвердит заказ услуги. Курьер заберет упакованную посылку.

Доступна и оперативная система уведомления получателя о прибытии отправления. Соответствующее сообщение появится на экране отслеживания посылки в мобильном приложении или на сайте почты. Там же адресат сможет выбрать опцию курьерской доставки посылки на дом.